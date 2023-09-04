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لبنان

منصوري لا يوقّع "البريد الداخلي" وهذا هو السبب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-09-2023 | 01:45
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سألت جهات إدارية في مصرف لبنان عن طريقة تصرف حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم منصوري، حيث فضّل الجلوس خلال دوامه اليومي في مكتب الحاكم السابق رياض سلامة، رغم أن الاخير كان طلب، قبل مغادرته، من فرق الصيانة تجهيز الطابق السابع بالكامل ليكون مكان عمل نائب الحاكم وهذا ما حصل.
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المصدر أضاف أن نائب الحاكم يرفض حتى توقيع البريد الداخلي إذا كان يحتوي على معاملات صرف كبيرة، ولو كانت داخلية أو ضرورية، خلافا لما كان يحصل سابقا. وكل هذا في إطار السياسة الجديدة التي يتبعها في إدارته للمصرف لمركزي وللمال العام".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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