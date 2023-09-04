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لبنان

النزوح السوري المستجد: للاقامة أم للهجرة الى اوروبا؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-09-2023 | 02:45
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قالت مصادر مطلعة ان اعدادا كبيرة من النازحين السوريين تصل بشكل مستمر الى لبنان عبر نقاط عبور غير شرعية، لكن ما يتم تداوله إعلاميا مبالغ فيه الى حد كبير.
وتقول المصادر ان غالبية من يدخلون الاراضي اللبنانية يكون هدفهم الاساسي السفر عن طريق البحر الى الشواطئ الاوروبية، وليس الاستقرار في لبنان او العيش فيه.
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وتشير المصادر الى ان استمرار الازمة الاقتصادية على حالها في سوريا سيزيد من حجم النزوح خلال الاسابيع المقبلة، لان الكثيرين يحاولون الوصول الى اوروبا قبل الشتاء على اعتبار ان خطر السفر بالقوارب الصغيرة يزيد كثيرا عند حلول الشتاء.
في المقابل اكدت اوساط امنية رسمية ان الجيش مستمر في اغلاق المعابر غير الشرعية التي يجرى استخدامها في عمليات التهريب غير الشرعية بين لبنان وسوريا.
وشددت على ان الجيش يكثف عمليات مراقبة وضبط الحدود، وشن حملات موسعة لإزالة الجسور والمعابر غير الشرعية التي أقامها المهربون لاسيما في القرى الحدودية المتداخلة بين لبنان وسوريا.

المصدر: لبنان 24

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