في دردشة خاصة.. إليكم ما قاله هوكشتاين عن "الصفيحة البعلبكية"

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خلال دردشةٍ خاصة، قال الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحريّة آموس هوكشتاين إنهُ "لم يتناول الصفيحة البعلبكيّة" حينما زار لبنان قبل أيام، وذلك بعكسِ ما قيلَ عبر وسائل الإعلام.وخلال الدردشة، سأل هوكشتاين: "ماذا تعني الصفيحة البعلبكيّة؟".. عندها، بادر أحدُ الحاضرين إلى تقديم شرحٍ مُبسّط، ليردّ هوكشتاين بالقول ضاحكاً: "سنُجربها في المرة المقبلة".وخلال حديثه، تحدّث هوكشتاين عن "روعة الطعام اللبناني"، كاشفاً أنهُ كان سعيداً جداً بزيارة لبنان، وقال: "خلال زيارتي إلى مطعمٍ في الروشة، تناولت منقوشتين بالزعتر والجُبنة.. كان الطعمُ رائعاً ولبنان جميلٌ جداً".