Advertisement

لبنان

في دردشة خاصة.. إليكم ما قاله هوكشتاين عن "الصفيحة البعلبكية"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-09-2023 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1103890-638294142068499214.png
Doc-P-1103890-638294142068499214.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خلال دردشةٍ خاصة، قال الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحريّة آموس هوكشتاين إنهُ "لم يتناول الصفيحة البعلبكيّة" حينما زار لبنان قبل أيام، وذلك بعكسِ ما قيلَ عبر وسائل الإعلام.
وخلال الدردشة، سأل هوكشتاين: "ماذا تعني الصفيحة البعلبكيّة؟".. عندها، بادر أحدُ الحاضرين إلى تقديم شرحٍ مُبسّط، ليردّ هوكشتاين بالقول ضاحكاً: "سنُجربها في المرة المقبلة".
Advertisement
وخلال حديثه، تحدّث هوكشتاين عن "روعة الطعام اللبناني"، كاشفاً أنهُ كان سعيداً جداً بزيارة لبنان، وقال: "خلال زيارتي إلى مطعمٍ في الروشة، تناولت منقوشتين بالزعتر والجُبنة.. كان الطعمُ رائعاً ولبنان جميلٌ جداً".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:34 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-09-04
06:11 | 2023-09-04
06:00 | 2023-09-04
05:47 | 2023-09-04
05:37 | 2023-09-04
05:33 | 2023-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24