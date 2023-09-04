دفاتر السوق فقط في السوق الموازية... وهذا سعرها

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يشكو العديد من المواطنين الراغبين بالذهاب إلى سوريا بسياراتهم، أنّ هناك نقصاً كبيراً في دفاتر السوق السوريّة التي تُعطى في الجانب اللبنانيّ، ويتمّ التصديق عليها في الجانب السوريّ.وقال أحد المواطنين لـ"لبنان 24"، إنّ الكثيرين أصبحوا مرغمين على شراء الدفاتر من السوق الموازية، حيث تُباع بـ200 دولار.