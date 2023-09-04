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لبنان

نادي بلاط- جبيل يفتتح مهرجانه الرياضي

Lebanon 24
04-09-2023 | 02:02
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افتتح نادي بلاط في قضاء جبيل مهرجانه الرياضي برعاية رئيس بلدية بلاط - قرطبون ومستيتا عبدو العتيق، في حضور وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار.

كما حضر رجا لبكي ممثلا وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس ، رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون ابي رميا، مي الحواط ممثلة عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط ، الخوري فادي الخوري ممثلا راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، رئيس رابطة مختاري القضاء ميشال جبران ومختاري البلدة الياس موسى وروجيه القصيفي وعدد من المخاتير ، عضو المكتب السياسي في "التيار الوطني الحر" مروان ملحمة ، رئيس "نادي الفيدار" ناجي باسيل ممثلا رئيس الاتحاد اللبناني لكرة الطائرة وليد القاصوف واعضاء الاتحاد ، نائب رئيس اللجنة الأولومبية أسعد النخل ، المسؤول المركزي للماكينة السياسية لانتخابات البلديات في "التيار الوطني الحر" طوني بو يونس ، منسق قضاء جبيل في حزب "القوات اللبنانية" باسكال سليمان ومسؤول مكتب الرياضة في الحزب يوسف القصيفي ، رئيس مكتب امن الدولة في قضاء جبيل المقدم ربيع الياس ، رئيس المكتب الاقيليمي للدفاع المدني شكيب غانم ، رئيس النادي ميشال فرح والاعضاء رؤساء اندية ومحبي الرياضة .
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وفي الختام أضيئت الشعلة وأقيمت مباراة في كرة  الطائرة درجة اولى، بين فريقي "نادي بلاط" و "شبيبة البترون" فاز بنتيجتها البترون 2 - صفر. 
المصدر: الوكالة الوطنية

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