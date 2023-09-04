نصّار: نحن بحاجة الى رئيس وحكومة إصلاحية للتطوير في المجالات كافة

اشار وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار الى ان "وزارة الشباب والرياضة هي وزارة انمائية مستقبلية تهتم بالتوازي بقطاعين حيويين هما الشباب والرياضة مشيرا الى انه غالبا نهتم اكثر بالرياضة اما قطاع الشباب والجمعيات الكشفية فله موقعه ولكن بدرجة اقل قياسا الى ما تعنيه الرياضة على صعيد الاستثمار والاقتصاد الرياضي".

وذكر خلال افتتاح نادي بلاط في قضاء جبيل مهرجانه الرياضي بأن "قضاء جبيل هو خزان الأندية الرياضية بالدرجات والنشاطات كافة إلا أن كلفة تشغيل الاندية ضخمة لجهة التدريب والتطوير والتأهيل وتنظيم البطولات والمشاركة في المباراة المحلية والعربية والآسيوية والدولية".

وقال: "الجميع يعرف انه بعد ثلاثة أعوام من التوقف في تقديم المساهمات بسبب تراجع سعر صرف الليرة وامتناع ديوان المحاسبة عن الموافقة على صرف الاعتمادات بسبب قلتها، وان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال ، اتخذت الحكومة قرارا في 17 أب الماضي بناء لطلب وزير الشباب والرباضة الدكتور جورج كلاس بالموافقة على السماح للوزارة بصرف المساعدات والمساهمات للجمعيات الشبابية والكشفية والرياضية والاتحادات بحسب الاصول المفروضة قانونا".

وكشف أنه "بالاتفاق مع الوزير كلاس ستوجه دعوة لجميع الاندية والجمعيات الرياضية في قضاء جبيل الى اجتماع تشاوري في 22 الحالي مع الوزير كلاس سيخصص للبحث في حاجات هذه الاندية"، داعيا "كل منها لتحضير ورقة بحاجاتها".

وأعلن أن "الحكومة ستبدأ الأسبوع الحالي بمناقشة موازنة 2024 وسيكون بند المساهمات للاندية بقيمة اعلى بكثير من 2022و2023"، ناقلا عن الوزير كلاس أن "حصة اندية قضاء جبيل ستكون كبيرة من هذه المساهمات المالية من وزارة الشباب والرياضة".

واذ شدّد على "ضرورة العدالة الاجتماعية والتوازن في توزيع المساهمات على الأراضي اللبنانية كافة لكل الجمعيات والأندية"، ذكّر بأن "أندية قضاء جبيل منذ بداية الأزمة كانت محرومة من مساعدات الدولة". وقال:" إن وزارة الشباب والرياضة وقعت اتفاقية مع منظمة اليونيسف على تدريب الشباب والشابات على مخاطر الادمان على المخدرات وهذا الموضوع يدخل في صلب نشاطات الاندية لان هذه الاندية ليست فقط رياضية بل ايضا حماية اجتماعية وتحصين الشباب ونشر القيم الاخلاقية ، فالمنافسة في الرياضة هي لخير الشباب فلا تخاصم ولا عداوة في الرياضة وبالتأكيد لن يكون هناك فساد".

أضاف: "سيستقبل لبنان ضمن فعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي بين 21 و23 الشهر الحالي وفودًا من 14 دولة عربية ، في اطار النشاطات الستة المسماة الملتقى العربي للسياحة الشبابية وسيزور مدينة جبيل في تلك الفترة ممثلين عن هذه الدول ومهم جدا أن تتعرف الأندية على اعضاء الوفد الذي سيزور المدينة لتبادل الخبرات واستثمارات معينة في مجال الرياضة".

وهنأ نصار رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي على الديناميكية والجدية في العمل، متحدثا عن عدد من المشاريع الانمائية مستقبلا واولها الكورنيش البحري الممتد من كنيسة سيدة مارتين وصولا الى مدخل بلدة الفيدار، كما هنأ رئيس النادي على احراز بطولة لبنان في الدرجة الثانية هذا العام في كرة الطائرة.

تابع: "علينا واجبات وطنية ومسؤوليات رغم الظروف المعيشية والاقتصادية والأزمة السياسية لكن اؤكد لكم انه بإصرارنا على تنفيذ اللامركزية الادارية الموسعة وتطبيقها عندها لم نعد بحاجة لاستجداء أحد للحصول على أموال نستطيع استثمارها في مناطقنا التي هي شاهدة على ان مواطنيها يدفعون المتوجبات عليهم للدولة اكثر من اي منطقة اخرى ، واللامركزية الادارية هي في صلب دستورنا وثيقة الوفاق الوطني واتفاق الطائف الذي نعمل تحت سقفه ، فهذا المشروع لا بد أن يطبق".

أضاف: "في 26 و27 و28 الحالي سنتوجه الى المملكة العربية السعودية تزامنا مع اليوم السياحي العالمي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية وسيكون لنا لقاء في السفارة اللبنانية في الرياض مع الوزراء العرب وابناء الجالية اللبنانية هناك وسنستعرض في الاجتماع الوزاري رؤية 20-30 الاقتصادية والسياحية للبنان وستكون في متناول جميع اللبنانيين لدرسها واعطاء الرأي في كيفية التعاون من أجل تطور مجتمعنا".

ختم: "لكي نستطيع القيام بالإصلاحات والتطوير في لبنان نحن بحاجة الى رئيس للجمهورية وحكومة اصلاحية، وفي الوقت عينه يجب علينا العمل على هذه الرؤية لمعرفة ماذا نريد من لبنان وكيف نستطيع التعاون مع الطاقات الشبابية والقطاع الخاص والانتشار من اجل رؤية واضحة للوصول الى الاهداف المرجوة لتطوير مجتمعنا ".

وفي الختام أضيئت الشعلة وأقيمت مباراة في كرة الطائرة درجة اولى، بين فريقي "نادي بلاط" و"شبيبة البترون" فاز بنتيجتها البترون 2 - صفر.