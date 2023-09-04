Advertisement

لبنان

القوى السياسية بإنتظار التطورات الإقليمية... والتنقيب عن الغاز!

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
04-09-2023 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1103921-638294174965288566.jpg
Doc-P-1103921-638294174965288566.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يتقدم حوار "التيار الوطني الحر" مع "حزب الله" بشكل لافت، اذ يتعامل الطرفان بجدية كبيرة مع الأمر بهدف إنجاحه، حتى التسريبات الإعلامية التي تخرج الى الرأي العام متفق عليها بين الحليفين، في محاولة واضحة لإظهار الإيجابية المسيطرة على العلاقة الثنائية في لحظة التخبط التي يعيش فيها افرقاء المعارضة، وهذا ما يساهم في زيادة الضغط عليهم.
Advertisement

حوار" ثنائي مار مخايل" قد يصل خلال أسابيع الى الإتفاق على نقاط عامة مرتبطة بالعناوين المطروحة، إن كان رئاسة الجمهورية او اللامركزية الادارية والمالية والصندوق الإئتماني، وما يزيد من إيجابية المشهد، هو إشراك "حزب الله" لرئيس المجلس النيابي نبيه بري في الحوار وتعاطي بري المنفتح معه من دون أي حساسيات مرتبطة بمطالب رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل.

لكن، حتى الإتفاق الكامل بين الطرفين ومعهم حركة "أمل"، لن يؤدي الى تسوية رئاسية، فإقرار مطالب وشروط باسيل يحتاج الى قوى سياسية ونيابية إضافية لا يستطيع الحزب توفيرها، لذلك فإن الإتفاق مع "التيار" يؤمن لرئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية قاعدة داخلية تلاقي التسوية الخارجية التي لا بديل عنها لإيصال رئيس جديد إلى قصر بعبدا.

بمعنى آخر، في حال بقيت القوى المسيحية كافة معترضة على وصول رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، فسيؤدي ذلك الى عرقلة، وإن كانت مؤقتة، لاي إتفاق خارجي، أما في حال إستطاع الحزب تأمين غطاء تكتل "لبنان القوي" المسيحي لفرنجية، فهذا يعني أن إنتظار التسوية يصبح مثمراً بالنسبة لمؤيدي رئيس "المردة".

على الصعيد الإقليمي، اوصل وزير الخارجية الايراني امير عبد اللهيان رسالة واضحة عندما أكد خلال زيارته بيروت، أن الجانب السعودي طرح عدة افكار مرتبطة بالوضع اللبناني خلال اللقاءات الثنائية، وهذا يعني أن الملفات الإقليمية وضعت على طاولة البحث بين الطرفين وأنها مترابطة في ما بينها، لكن الوصول الى هذه المرحلة سيحتاج الى مزيد من الوقت، أقله حتى إنهاء التسوية اليمنية.

لكل هذا المشهد يمكن أن يتبدل في حال بات هناك إرادة دولية واضحة بالذهاب نحو إنتخاب رئيس، لان قدرة الولايات المتحدة الاميركية على الضغط والتأثير اكبر بكثير من باقي الدول، وهذه الإرادة مرتبطة بشكل وثيق بعملية التنقيب عن الغاز والنفط، على اعتبار أن الأولوية القصوي لواشنطن وللاوروبيين هي الغاز في المتوسط، وتالياً فإن التأكد من وجود كميات تجارية سيفرض الذهاب نحو إستقرار سياسي مستدام يمر حتماً بإنتخاب الرئيس.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:06 | 2023-09-04
08:03 | 2023-09-04
07:53 | 2023-09-04
07:49 | 2023-09-04
07:40 | 2023-09-04
07:35 | 2023-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24