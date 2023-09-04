Advertisement

لبنان

هكذا التقى البطريرك مع برّي

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-09-2023 | 05:15
A-
A+
Doc-P-1103930-638294192095401388.jpg
Doc-P-1103930-638294192095401388.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علَّقت مصادر قياديَّة في حركة "أمل" على دعوة البطريرك المارونيّ الكاردينال بُطرس الرَّاعي يوم أمس جميع الأطراف السياسيَّة للحوار من دون شروطٍ مُسبقة، وقالت: "ما قالهُ الرّاعي يتقاطعُ في المضمون مع كلام رئيس مجلس النواب نبيه برّي وهذا عينُ الصّواب، وبكركي ستبقى دائماً ملاذاً للجميع وعنواناً للتلاقي وما قالهُ البطريرك يصبُّ في إطار مُعالجة الأزمة". 
Advertisement
 
وأشارت المصادر إلى أنَّه من الضَّروري أن يقومَ البطريرك بحراكٍ على صعيد الكُتل المسيحيّة ودفعها باتجاه المُشاركة في الحوار، مُعتبرةً أنَّ رسائل البطريرك الأخيرة تصبُّ في خانة "المُعرقلين"، وأضافت: "الراعي يعلمُ تماماً من يريدُ حواراً ومن لا يُريد، وبالتالي يجبُ على الأطراف أن تلتزمَ تماماً بمضمونِ التلاقي وإلّا ستبقى المُشكلة مفتوحة وسنظلُّ قابعين تحت خيمة الفراغ الرئاسي". 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:34 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-09-04
06:11 | 2023-09-04
06:00 | 2023-09-04
05:47 | 2023-09-04
05:37 | 2023-09-04
05:33 | 2023-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24