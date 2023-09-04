هكذا التقى البطريرك مع برّي

علَّقت مصادر قياديَّة في حركة "أمل" على دعوة البطريرك المارونيّ الكاردينال بُطرس الرَّاعي يوم أمس جميع الأطراف السياسيَّة للحوار من دون شروطٍ مُسبقة، وقالت: "ما قالهُ الرّاعي يتقاطعُ في المضمون مع كلام رئيس مجلس النواب نبيه برّي وهذا عينُ الصّواب، وبكركي ستبقى دائماً ملاذاً للجميع وعنواناً للتلاقي وما قالهُ البطريرك يصبُّ في إطار مُعالجة الأزمة".

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وأشارت المصادر إلى أنَّه من الضَّروري أن يقومَ البطريرك بحراكٍ على صعيد الكُتل المسيحيّة ودفعها باتجاه المُشاركة في الحوار، مُعتبرةً أنَّ رسائل البطريرك الأخيرة تصبُّ في خانة "المُعرقلين"، وأضافت: "الراعي يعلمُ تماماً من يريدُ حواراً ومن لا يُريد، وبالتالي يجبُ على الأطراف أن تلتزمَ تماماً بمضمونِ التلاقي وإلّا ستبقى المُشكلة مفتوحة وسنظلُّ قابعين تحت خيمة الفراغ الرئاسي".