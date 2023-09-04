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لبنان

كلاعبين مُحترفين: النائب طوني فرنجية وزوجته يُشاركان في دورة للتنس.. شاهدوا الصور

Lebanon 24
04-09-2023 | 03:03
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شارك النائب طوني فرنجية وزوجته لين في دورة التنس التي أقامها مكتب شباب المردة في الكورة وزغرتا في 2 و3 أيلول الجاري وهي دورة الشهيد طوني فرنجية.

ونشر فرنجية فيديوهات عبر حسابه الخاص على تطبيق انستغرام ظهر فيها وهو يلعب التنس مع زوجته "لين" حيث ظهرا كمُحترفين.
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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