كلاعبين مُحترفين: النائب طوني فرنجية وزوجته يُشاركان في دورة للتنس.. شاهدوا الصور

شارك النائب طوني فرنجية وزوجته لين في دورة التنس التي أقامها مكتب شباب المردة في الكورة وزغرتا في 2 و3 أيلول الجاري وهي دورة الشهيد طوني فرنجية.



ونشر فرنجية فيديوهات عبر حسابه الخاص على تطبيق انستغرام ظهر فيها وهو يلعب التنس مع زوجته "لين" حيث ظهرا كمُحترفين.

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