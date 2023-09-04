ماذا قيلَ عن سامي الجميل في أوساط "الثنائي الشيعي"؟

اعتبرت مصادر مُقرّبة من "الثنائي الشيعي" أنّ خطاب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، يوم أمس، يُمثل تحدّياً خطيراً ويساهم في تأجيج المواقف، وقالت: "الخصومة مشروعة بين الأطراف السياسية ولا أحد يُنكر الآخر ودوره، ولكن التمني الدائم والمُستمر هو ألّا تصلَ الخصومة إلى حدّ العداء".

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