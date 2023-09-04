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لبنان

ماذا قيلَ عن سامي الجميل في أوساط "الثنائي الشيعي"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-09-2023 | 05:30
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اعتبرت مصادر مُقرّبة من "الثنائي الشيعي" أنّ خطاب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، يوم أمس، يُمثل تحدّياً خطيراً ويساهم في تأجيج المواقف، وقالت: "الخصومة مشروعة بين الأطراف السياسية ولا أحد يُنكر الآخر ودوره، ولكن التمني الدائم والمُستمر هو ألّا تصلَ الخصومة إلى حدّ العداء".
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في غضون ذلك، قرأت المصادر كلام رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميل، وقالت: "الجميّل يدعو لمواجهة حزب الله سلمياً وفي الإطار السياسيّ.. حسناً، فليكُن ذلك.. صحيحٌ أن الخطاب ناري لكنه يندرجُ في إطار التعاطي البرلماني والسياسي، ويجبُ قول كلمة حق مفادها أنّ الجميل لم يتّجه يوماً نحو خطاب الحرب كما يفعل البعض".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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