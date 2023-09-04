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لبنان

حاصباني: الراعي وضع مقتضيات للحوار غير متوافرة في دعوة بري

Lebanon 24
04-09-2023 | 03:29
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كتب النائب غسان حاصباني على منصة إكس":
 
"وضع البطريرك الراعي مقتضيات للحوار البناء "إذا حصل" على حد تعبيره، للأسف غير متوافرة في دعوة رئيس مجلس النواب الأخيرة، ومنها: "المجيء إليه دون أحكام مسبقة وإرادة فرض أفكارهم ومشاريعهم ووجهة نظرهم من دون عمل أي حساب للآخرين". وهذا غير متوافر في ظل الإصرار على ترشيح الوزير فرنجية وفرض مشاريع أخرى. ٢- "اعتماد الدستور وعَدِّه الطريق الوحيدة الواجب سلوكها"، وهذا يعني التئام المجلس فورا وانتخاب رئيس ولا بديل دستوريًا عن ذلك، وهو شرط يتناقض مع اي نقاش خارجه. فهل سيحدث حوار بالمواصفات التي وضعها صاحب الغبطة ام سيكون لقاء خارج الدستور لفرض المشاريع والأفكار ومن دون نتائج إيجابية؟".
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