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لبنان

الجيش يحبط محاولة تسلل سوريين عبر الحدود بطريقة غير شرعية

Lebanon 24
04-09-2023 | 03:56
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي: "في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع المنصرم، محاولة تسلل نحو 850 سوريًّا عند الحدود اللبنانية السورية".
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