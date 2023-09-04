الجيش يحبط محاولة تسلل سوريين عبر الحدود بطريقة غير شرعية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي: "في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع المنصرم، محاولة تسلل نحو 850 سوريًّا عند الحدود اللبنانية السورية".

Advertisement