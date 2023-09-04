بعد سقوطه في نهر الجاهلية... العثور على جثة الشاب المفقود

عثرت عناصر من وحدة الإنقاذ البحري، التابعة للدفاع المدني، منذ بعض الوقت، في مجرى نهر الجاهلية في قضاء الشوف، على جثة الشاب محمد علي طبيخ، مواليد العام 2003، والذي كان فقد في النهر بعد ظهر امس الأحد، خلال ممارسته السباحة، وقد تم نقل الجثة الى احد المستشفيات في المنطقة .

Advertisement