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لبنان

جرافة إسرائيلية بمحاذاة السياج الحدودي لمستعمرة المطلة.. وتأهب للجيش واليونيفيل

Lebanon 24
04-09-2023 | 04:07
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه مع استمرار حال الاستنفارالتي اعلنتها القوات الإسرائيلية على طول حدودها الشمالية مع لبنان للأسبوع الثاني على التوالي، والايعاز إلى مستوطنيها عدم الاقتراب من الخط الحدودي، لا تزال حركة الدوريات الإسرائيلية المعتادة شبه مشلولة في القطاع الشرقي وخاصة عند محور العباد العديسة وبوابة فاطمة وصولاً إلى محور تلة الشعيري وسهل مرجعيون ومثلث الوزاني المحاذي لمستعمرة المطلة.
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وشوهدت صباح اليوم جرافة عسكرية إسرائيلية تقطع الطريق عند مدخل تجميع الفاكهة والحمضيات المحاذي مباشرة للسياج الحدودي عند الطرف الغربي لمستعمرة المطلة وغياب حركة المزارعين المستوطنين في تلك المنطقة.

وبموازاة ذلك يسجل في الجهة المقابلة حركة ناشطة مؤللة وراجعة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل على طول هذا الخط لمراقبة الوضع تحسبا لأي طارىء وبهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
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