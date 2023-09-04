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لبنان

بوشكيان عرض مع سفير الهند تطوير التبادل بين بيروت ودلهي

Lebanon 24
04-09-2023 | 04:38
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عرض وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان العلاقات بين لبنان والهند مع سفير الهند في لبنان  محمد نور الرحمن شيخ، وبحثا في سبل تطويرها وتعزيز التعاون المشترك والتبادل الصناعي والتجاري والسلعي.
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