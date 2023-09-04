Advertisement

لبنان

لليوم الرابع... شبكة الاتصالات الارضية متوقفة في اهدن

Lebanon 24
04-09-2023 | 04:40
A-
A+
Doc-P-1103969-638294246139239506.jpg
Doc-P-1103969-638294246139239506.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن شبكة الاتصالات الأرضية متوقفة في إهدن، لليوم الرابع على التوالي، بسبب نفاد مادة المازوت، لذلك فإنّ عودة الاتصالات مرهونة بعودة ساعات التيار الكهربائي المحدودة فقط.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماذا أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري عن إعادة الأموال للمودعين؟
lebanon 24
04/09/2023 13:34:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرفة جديدة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبيّ... كم سيُصبح رسم الإشتراك؟
lebanon 24
04/09/2023 13:34:34 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لـ"العربية": قرارنا نهائي بعدم تمويل الدولة لا بالليرة ولا بالدولار وعلى الدولة إيجاد وسائل لتمويل عجز ميزانيتها
lebanon 24
04/09/2023 13:34:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مُفاجأة جديدة عن لبنان.. إكتشفوا مرتبتهُ عالمياً على صعيد "التضخم"!
lebanon 24
04/09/2023 13:34:34 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

اهدن

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-09-04
06:31 | 2023-09-04
06:11 | 2023-09-04
06:00 | 2023-09-04
05:47 | 2023-09-04
05:37 | 2023-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24