لليوم الرابع... شبكة الاتصالات الارضية متوقفة في اهدن

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن شبكة الاتصالات الأرضية متوقفة في إهدن، لليوم الرابع على التوالي، بسبب نفاد مادة المازوت، لذلك فإنّ عودة الاتصالات مرهونة بعودة ساعات التيار الكهربائي المحدودة فقط.

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