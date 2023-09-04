قرار مهمّ لوزير التربية... هذا تاريخ العودة الى المدارس

أصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، القرار رقم 695/م/2023، حول تحديد تاريخ بدء الأعمال التحضيرية للعام الدراسيّ 2023-2024، في المدارس والثانويات الرسميّة، دوام قبل الظهر.

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وبموجب القرار، يبدأ العام الدراسيّ 2023-2024، في الثانويات والمدارس الرسميّة إعتباراً من صباح يوم الخميس الوقع فيه 14-9-2023، ويُعتبر الدوام من هذا اليوم إلزاميّاً لجميع أفراد الهيئة التعليميّة من هم في الملاك، ومنهم الذين أنهوا فترة الإجازة الخاصة من دون راتب أو الوضع في الاستيداع، والذين يُنظّم لهم كتاب إستئناف عمل فور حضورهم، ويُحال هذا الكتاب بالتسلسل الإداريّ مرفقاً ببيان الوضع الوظيفيّ عن فترة الغياب.