العدوّ بدأ أعمال تجريف لبناء جدار إسمنتيّ

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ 4 جرافات إسرائيلية تحميها 3 دبابات "ميركافا"، بدأت عمليّة تجريف داخل الأراضي المحتلة بالقرب من الحدود مع لبنان، لبناء جدار إسمنتيّ، من دون خرقها شمال حرج "الراهب" في عيتا الشعب.

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