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لبنان

العدوّ بدأ أعمال تجريف لبناء جدار إسمنتيّ

Lebanon 24
04-09-2023 | 05:22
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ 4 جرافات إسرائيلية تحميها 3 دبابات "ميركافا"، بدأت عمليّة تجريف داخل الأراضي المحتلة بالقرب من الحدود مع لبنان، لبناء جدار إسمنتيّ، من دون خرقها شمال حرج "الراهب" في عيتا الشعب.
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