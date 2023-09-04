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لبنان

مواطن قطع الطريق في طرابلس إحتجاجاً على عدم رفع النفايات من المكان

Lebanon 24
04-09-2023 | 05:28
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قطع صاحب محل تجاريّ الطريق بالقرب من شارع العطور في طرابلس، بحاويات النفايات، إحتجاجاً على عدم رفع النفايات من المكان، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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