مُفاجأة جديدة عن لبنان.. إكتشفوا مرتبتهُ عالمياً على صعيد "التضخم"!

كشفَ موقع "World of Statistics" في بياناتٍ جديدة أنَّ لبنان جاء في المرتبة الثانية عالمياً لناحية التضخّم بنسبة 252% وذلك بعد فنزويلا التي حلّت في المرتبة الأولى بنسبة 398%.

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وبحسب الأرقام، فقد حلّت سوريا في المرتبة الثانية عالمياً بتضخمٍ بلغت نسبتهُ 139%، فيما جاءت مصر في المرتبة السّادسة عالمياً بنسبة تضخمٍ بلغت 36.5%.

كذلك، جاءت المملكة العربية السعوديّة في المرتبة الـ42 عالمياً من حيث نسبة التضخم الذي بلغ 2.3%، لتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 44 عالمياً بنسبة تضخم وصلت إلى 2.05%.

(المصدر: World of Statistics)