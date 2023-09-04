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لبنان

البخاري زار الراعي في الديمان: لضرورة انجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت

Lebanon 24
04-09-2023 | 05:37
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زار سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري اليوم، البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في الديمان.

وكان اللقاء مناسبة جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، كما تم البحث وفق بيان عن السفارة السعودية في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، بخاصة الاستحقاق الرئاسي وضرورة انجازه في اسرع وقت ليسهم في انقاذ لبنان ويكون جامعا لكل اللبنانيين، ويعمل على تمتين العلاقات بمحيطه العربي.
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كذلك تم البحث خلال اللقاء في عدد من القضايا ذات الاهتمام.
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