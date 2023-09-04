البخاري زار الراعي في الديمان: لضرورة انجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت

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زار سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري اليوم، البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في الديمان.وكان اللقاء مناسبة جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، كما تم البحث وفق بيان عن السفارة السعودية في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، بخاصة الاستحقاق الرئاسي وضرورة انجازه في اسرع وقت ليسهم في انقاذ لبنان ويكون جامعا لكل اللبنانيين، ويعمل على تمتين العلاقات بمحيطه العربي.كذلك تم البحث خلال اللقاء في عدد من القضايا ذات الاهتمام.