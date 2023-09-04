تعرفة جديدة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبيّ... كم سيُصبح رسم الإشتراك؟

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صدر عن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي البيان التالي:نظراً لارتفاع أكلاف التشغيل والصيانة، ولا سيما كلفة فواتير الطاقة وقرار مؤسسة كهرباء لبنان بإلزام مؤسسات المياه (والمؤسسات العامة كافة) بتسديد الفواتير وتوجيه إنذارات بقطع التيار الكهربائي عن كل المحطات والمنشآت والمباني الإدارية في حال عدم تسديد المتوجبات. وبالإضافة الى الارتفاع المستمر لكلفة شراء المحروقات (المازوت بشكل أساسي) المخصص لتشغيل المولدات.تلفت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي عناية السادة المشتركين الى انها ستبدأ من تاريخ ١-١٠-٢٠٢٣ سيتم اعتماد التعرفة الجديدة لرسم الاشتراك السنوي للمشتركين الحاليين، بواقع ١٠ ملايين ليرة لبنانية (للمتر المكعب الواحد).وعليه، يمكن للراغبين الاستفادة من السداد وفق التعرفة الحالية المحددة بـ (٣ مليون و٦٠٠ ألف ليرة لبنانية للمتر المكعب الواحد سنوياً)، المبادرة بالتوجه الى مكاتبها في مختلف دوائرها لتسديد المستحقات المتوجبة عليهم، ما بين ٥-٩-٢٠٢٣ و٣٠-٩-٢٠٢٣.كما يمكن لغير المشتركين الاستفادة من التعرفة المخفضة لتقديم طلب اشتراك جديد وتسوية وضعهم قانونياً، ما بين ٥-٩-٢٠٢٣ و٣٠-٩-٢٠٢٣.