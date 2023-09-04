ماذا أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري عن إعادة الأموال للمودعين؟

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قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إنّ "إعادة الأموال للمودعين ليست مستحيلة"، وأشار إلى أنّه "لا ينبغي أن ينتظر المودعون لفترة أكثر".وأضاف منصوري في حديثٍ لـ"العربية"، أنّ "الاقتصاد اللبناني تراجع من حوالي 55 مليار دولار إلى نحو 20 مليار"، ولفت إلى أنّ "الأزمة لا يمكن حلّها إلا بكثير من التكامل بين الجهات الفنية والقانونية والسياسية".وقال منصوري إنّ "المصرف المركزيّ يعتزم توفير منصة تبادل جديدة عبر "بلومبرغ". (العربية)