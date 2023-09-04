Advertisement

لبنان

ماذا أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري عن إعادة الأموال للمودعين؟

Lebanon 24
04-09-2023 | 06:31
A-
A+
Doc-P-1104010-638294311995198011.jpeg
Doc-P-1104010-638294311995198011.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إنّ "إعادة الأموال للمودعين ليست مستحيلة"، وأشار إلى أنّه "لا ينبغي أن ينتظر المودعون لفترة أكثر".

وأضاف منصوري في حديثٍ لـ"العربية"، أنّ "الاقتصاد اللبناني تراجع من حوالي 55 مليار دولار إلى نحو 20 مليار"، ولفت إلى أنّ "الأزمة لا يمكن حلّها إلا بكثير من التكامل بين الجهات الفنية والقانونية والسياسية".
Advertisement

وقال منصوري إنّ "المصرف المركزيّ يعتزم توفير منصة تبادل جديدة عبر "بلومبرغ". (العربية)
 

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2023-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-09-04
08:06 | 2023-09-04
08:03 | 2023-09-04
07:53 | 2023-09-04
07:49 | 2023-09-04
07:40 | 2023-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24