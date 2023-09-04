29
o
بيروت
31
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
23
o
بشري
30
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بري استقبل السفير الفرنسي الجديد
Lebanon 24
04-09-2023
|
06:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفير الفرنسي الجديد إيرفيه ماغرو في زيارة بروتوكولية بمناسبة توليه مهامه الدبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان. وكانت الزيارة مناسبة جرى خلالها عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.
Advertisement
كما استقبل بري السفير القطري الجديد الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن فيصل ثاني آل ثاني في زيارة بروتوكولية بمناسبة توليه مهامه كسفير فوق العادة ومفوضاً لدى لبنان. وكان اللقاء مناسبة جرى خلالها عرض للمستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين .
وبعد الظهر عرض رئيس المجلس الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية خلال لقائه الوزير السابق غازي العريضي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطيب الشهيدة سحر فارس في علاقة حب.. وقصة مؤثرة جمعته وحبيبته الجديدة
Lebanon 24
خطيب الشهيدة سحر فارس في علاقة حب.. وقصة مؤثرة جمعته وحبيبته الجديدة
00:06 | 2023-09-04
04/09/2023 12:06:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بجلسة تصوير جريئة على البحر.. نادين الراسي تحتفل بعيد ميلادها وهذا هو عمرها (صور)
Lebanon 24
بجلسة تصوير جريئة على البحر.. نادين الراسي تحتفل بعيد ميلادها وهذا هو عمرها (صور)
02:16 | 2023-09-04
04/09/2023 02:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
المعاينة الميكانيكية تعود.. الرسوم "بالدولار" وهذه اولويات المواطن والسائقين
Lebanon 24
المعاينة الميكانيكية تعود.. الرسوم "بالدولار" وهذه اولويات المواطن والسائقين
03:00 | 2023-09-04
04/09/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل حوض السباحة في منزلها الفخم.. جيسيكا عازار تستمتع بآخر أيام الصيفية (صور)
Lebanon 24
داخل حوض السباحة في منزلها الفخم.. جيسيكا عازار تستمتع بآخر أيام الصيفية (صور)
04:28 | 2023-09-04
04/09/2023 04:28:32
Lebanon 24
Lebanon 24
دفاتر السوق فقط في السوق الموازية... وهذا سعرها
Lebanon 24
دفاتر السوق فقط في السوق الموازية... وهذا سعرها
03:30 | 2023-09-04
04/09/2023 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:00 | 2023-09-04
انتقد الدور الإيرانيّ في لبنان... لماذا استثنى ماكرون السعوديّة؟
10:33 | 2023-09-04
بو حبيب استقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة
10:27 | 2023-09-04
توقيف شخص داخل أحد الفنادق... ماذا فعل بوالدة عسكريّ؟
10:12 | 2023-09-04
كلاس استقبل رئيس المنظمة العربية للمحامين الشباب
10:00 | 2023-09-04
شيخ العقل: أزمة الرئاسة وفراغ المؤسسات يساهمان في فقدان الثقة
09:54 | 2023-09-04
إرتفاع في تسعيرة الدولار... كم بلغ؟
فيديو
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
04/09/2023 17:37:22
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
04/09/2023 17:37:22
Lebanon 24
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
02:30 | 2023-08-29
04/09/2023 17:37:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24