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لبنان

بري استقبل السفير الفرنسي الجديد

Lebanon 24
04-09-2023 | 06:40
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفير الفرنسي الجديد إيرفيه ماغرو في زيارة بروتوكولية بمناسبة توليه مهامه الدبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان. وكانت الزيارة مناسبة جرى خلالها عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات  والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.
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كما استقبل بري السفير القطري الجديد الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن فيصل ثاني آل ثاني في زيارة بروتوكولية بمناسبة توليه مهامه كسفير فوق العادة ومفوضاً لدى لبنان. وكان اللقاء مناسبة جرى خلالها عرض للمستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين .

وبعد الظهر عرض رئيس المجلس الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية خلال لقائه الوزير السابق غازي العريضي.
 
 
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