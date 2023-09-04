أُصيب بطلقٍ ناريّ وتُوفي... إبن الـ15 عاماً ضحيّة جديدة للصيد في لبنان

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن نقل جثة القاصر ع.خ، البالغ من العمر 15 سنة، الى مستشفى الخير في المنية، بعدما أُصيب بطلق ناريّ عن طريق الخطأ، أثناء ممارسته هواية الصيد في بلدة ببنين العكارية.

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