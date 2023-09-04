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لبنان

أُصيب بطلقٍ ناريّ وتُوفي... إبن الـ15 عاماً ضحيّة جديدة للصيد في لبنان

Lebanon 24
04-09-2023 | 07:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن نقل جثة القاصر ع.خ، البالغ من العمر 15 سنة، الى مستشفى الخير في المنية، بعدما أُصيب بطلق ناريّ عن طريق الخطأ، أثناء ممارسته هواية الصيد في بلدة ببنين العكارية.
 
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