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لبنان

سنترال المنية متوقف عن العمل لليوم الخامس

Lebanon 24
04-09-2023 | 07:14
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ما زال العمل متوقفاً بسنترال المنية لليوم الخامس على التوالي، بسبب نفاد مادة المازوت من خزاناته، ما أدى إلى انقطاع خدمات أوجيرو من الإنترنت والإتصالات الأرضية عن المناطق التي تستفيد من السنترال في المنية وجوارها.
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ووجه الأهالي نداءات عديدة خلال الأيام الماضية إلى المسؤولين طالبوهم بإيجاد حل لتوقف السنترال عن العمل وتأمين المازوت له، نظراً لما يسببه ذلك من أضرار بمصالحهم، لكن من غير التمكن من حل المشكلة وإعادة العمل في السنترال.
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