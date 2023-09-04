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لبنان

وزير الدفاع التقى قائد الجيش واطلع منه على الأوضاع الأمنية

Lebanon 24
04-09-2023 | 07:16
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استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة، قائد الجيش العماد جوزاف عون واطلع منه على اوضاع المؤسسة العسكرية والوضع الامني العام في البلاد.

وكان بحث في المهام التي تقوم بها وحدات الجيش في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط الحدود، ومكافحة التهريب والتسلل غير الشرعي للنازحين السوريين الى الأراضي اللبنانية.
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كما وجرى الحديث عن دور الجيش في قطاع جنوب الليطاني في ارساء الاستقرار والطمأنينة في المنطقة، وتم التشديد على ان الجيش يبقى المؤسسة الضامنة للأمن والإستقرار بفضل تضحيات العسكريين وتفانيهم المستمر ذودًا عن الوطن.
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