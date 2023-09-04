إجراءات لبلدية النبي شيت بحق السوريين الذين يدخلون البلدة خلسة

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طلبت بلديّة النّبي شيث في من أهالي البلدة "إبلاغ كافة السوريين الذين دخلوا ويدخلون الى البلدة خلسة، التّوجه فورا الى مبنى البلدية أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع، من الساعة 10 صباحا ولغاية الساعة 12 لتنظيم استمارة لكل منهم، مصطحبين معهم هوياتهم الشخصية".وختم بيان البلدية: "يُمنع منعًا باتا تأجير منزل لأي نازح سوري دخل الى البلدة خِلسة تحت طائلة المسؤولية وإبلاغ الجهات الأمنية عن أي مخالفة". (الوكالة الوطنية)