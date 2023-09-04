محضر ضبط بحقّ صاحب محطة محروقات... هكذا كان يغشّ المواطنين

سطّر مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب محضر ضبط بحق صاحب محطة محروقات في صيدا، بعدما تبيّن أنه كان يبيع الزبائن وقود الـ95 اوكتان بسعر الـ98 اوكتان.

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