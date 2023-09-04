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لبنان

محضر ضبط بحقّ صاحب محطة محروقات... هكذا كان يغشّ المواطنين

Lebanon 24
04-09-2023 | 07:33
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سطّر مراقبو  مصلحة الاقتصاد في الجنوب محضر ضبط بحق صاحب محطة محروقات في صيدا، بعدما تبيّن أنه كان يبيع الزبائن وقود الـ95 اوكتان بسعر الـ98 اوكتان.
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