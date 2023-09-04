الجميل: تنفيذ أي خطة لعودة النازحين متعذّر حالياً بسبب أطباق "الحزب" على المؤسسات

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وطرح الوفد في خلال الاجتماع الإشكاليات المتعلقة بالوجود السوري في لبنان، وموجة النزوح المستجد عبر المعابر غير الشرعية. التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل وفداً من الحملة الوطنية لإعادة النازحين السويين برئاسة المنسق العام مارون الخولي، في حضور عضو المكتب السياسي الكتائبي لينا جلخ ورئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في الحزب المحامية لارا سعادة.وطرح الوفد في خلال الاجتماع الإشكاليات المتعلقة بالوجود السوري في لبنان، وموجة النزوح المستجد عبر المعابر غير الشرعية.

وقد اطلع الجميل على اقتراح قانون أعدته الحملة في هذا الصدد وسبل التنسيق بين الطرفين، وشرح تصوّر حزب الكتائب لحل الأزمة، مشدداً على "دور الدولة الأساسي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أي خطة لعودة النازحين الى ديارهم وهو امر متعذر حالياً بسبب اطباق حزب الله على المؤسسات ومنعه قيام الدولة".