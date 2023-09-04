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لبنان

بالصورة... سيارة صدمت سيّدة على أوتوستراد حالات

Lebanon 24
04-09-2023 | 07:40
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نقل عناصر من الدفاع المدني جريحة الى مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل، أصيبت جراء تعرضها لحادث صدم وقع على اوتوستراد حالات -جبيل.
 
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حادث صدم

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