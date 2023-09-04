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لبنان

مناشدة من السعديات لوزارة الأشغال: لتأهيل الجسر على الأوتوستراد الساحلي

Lebanon 24
04-09-2023 | 07:53
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 ناشد امام مسجد منطقة السعديات الشيخ ابراهيم ابراهيم، وزارة الأشغال العامة والجهات المعنية التحرك السريع، والعمل على تأهيل جسر السعديات الذي يقع على الأوتوستراد الساحلي، بعد تساقط أجزاء وقطع من الباطون، على السيارات والمارة العابرة تحته، خشية تعرضهم  للمخاطر والأذى، مع العلم ان الجسر المذكور، كان تعرض في العام 2006 لغارات من الطائرات الحربية الإسرائيلية في حرب تموز انذاك، حيث ومنذ ذلك الوقت والجسر بحاجة للتأهيل والصيانة .
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