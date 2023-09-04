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لبنان

عطلٌ كبيرٌ أصاب وزارة الماليّة... إليكم ما حصل

Lebanon 24
04-09-2023 | 07:49
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أفادت "الجديد"، أنّ كافة الأنظمة في وزارة المالية ومديرياتها توقّفت جراء عطل طرأ على مولداتها الكهربائية الرئيسية، وعدم توافر الاعتمادات المالية لإصلاحها.
 
 
 
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وزارة المال

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