إيهاب حمادة: للاستجابة لدعوة بري للحوار

دعا عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة "كل الافرقاء اللبنانيين إلى الاستجابة لدعوة الرئيس نبيه بري الأخيرة للحوار".

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وقال خلال مجلس عزاء بمناسبة اربعينية الإمام الحسين في الهرمل: عندما نطلق دعوتنا للحوار فليس من موقع الضعف بل من موقع القوة والاقتدار والهم الذي نحمله على مستوى لبنان والمنطقة".اضاف :" لقد خابت كل رهانات البعض خلال كل الفترة الزمنية السابقة ، والذي يحاول دائما أن يثبت أنه أداة بيد المشروع الغربي والأميركي والإسرائيلي".