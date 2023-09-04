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لبنان

إيهاب حمادة: للاستجابة لدعوة بري للحوار

Lebanon 24
04-09-2023 | 08:03
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 دعا عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة "كل الافرقاء اللبنانيين إلى الاستجابة لدعوة الرئيس نبيه بري الأخيرة للحوار".
وقال خلال مجلس عزاء بمناسبة اربعينية الإمام الحسين في الهرمل: عندما نطلق دعوتنا للحوار فليس من موقع الضعف بل من موقع القوة والاقتدار والهم الذي نحمله على مستوى لبنان والمنطقة".
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اضاف :" لقد خابت كل رهانات البعض خلال كل الفترة الزمنية السابقة ، والذي يحاول دائما أن يثبت أنه أداة بيد المشروع الغربي والأميركي والإسرائيلي".
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