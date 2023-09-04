حميه التقى ابو الحسن.. وهذا ما تم بحثه

التقى وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه في مكتبه في الوزارة اليوم، النائب هادي أبو الحسن، يرافقه مسؤول ملف الانماء بالمتن الأعلى مازن شقير، بحضور رئيس مجلس ادارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر.

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وكانت مناسبة لعرض الشؤون الانمائية العامة، لا سيما الملفات التي تقع ضمن صلاحيات وزارة الاشغال العامة والنقل فيما يخص صيانة وتأهيل الطرق في قضاء بعبدا والمتن الأعلى التي هي بحاجة للصيانة.





واكد ابو الحسن للوزير حميه أن توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الأشغال والجيش اللبناني للقيام بمسح للأملاك البحرية هي "خطوة ممتازة ولها أهمّية لإستيفاء الغرامات والبدلات عن الأملاك البحرية المشغولة تحقيق الجباية ".





وعبّر لحميه عن شكره لهذه الخطوة المتقدمة "بتوقيت أحوج ما نكون فيه لواردات توفر الحاجات الأساسية للمواطنين من دواء وإستشفاء وتأمين العام الدراسي وتوفير أبسط الخدمات للمواطن".