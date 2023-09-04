Advertisement

لبنان

حميه التقى ابو الحسن.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
04-09-2023 | 08:06
A-
A+
Doc-P-1104046-638294370008955253.png
Doc-P-1104046-638294370008955253.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 التقى وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه في مكتبه في الوزارة اليوم، النائب هادي أبو الحسن، يرافقه مسؤول ملف الانماء بالمتن الأعلى مازن شقير، بحضور رئيس مجلس ادارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر.
Advertisement
 
 
وكانت مناسبة لعرض الشؤون الانمائية العامة، لا سيما الملفات التي تقع ضمن صلاحيات وزارة الاشغال العامة والنقل فيما يخص صيانة وتأهيل الطرق في قضاء بعبدا والمتن الأعلى التي هي بحاجة للصيانة.


واكد ابو الحسن للوزير حميه أن توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الأشغال والجيش اللبناني للقيام بمسح للأملاك البحرية هي "خطوة ممتازة ولها أهمّية لإستيفاء الغرامات والبدلات عن الأملاك البحرية المشغولة تحقيق الجباية ".


وعبّر لحميه عن شكره لهذه الخطوة المتقدمة "بتوقيت أحوج ما نكون فيه لواردات توفر الحاجات الأساسية للمواطنين من دواء وإستشفاء وتأمين العام الدراسي وتوفير أبسط الخدمات للمواطن".
 
 
وأشار أبو الحسن إلى ان "الحزب التقدمي الإشتراكي حمل هذه المسألة منذ عقود وعمل عليها وكان الوزير السابق غازي العريضي قد قام عام ٢٠١٢ بمسح دقيق وشامل عبر مديرية النقل البري والبحري وأرسل نتائج المسح الدقيق إلى وزارة المالية وإلى الأجهزة الأمنية المعنيّة بهذا الأمر، إضافة الى الكتل النيابية".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-09-04
10:33 | 2023-09-04
10:27 | 2023-09-04
10:12 | 2023-09-04
10:00 | 2023-09-04
09:54 | 2023-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24