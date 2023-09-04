إحالة الصيغة النهائية لمشروع قانون موازنة 2023 إلى رئاسة مجلس الوزراء

أعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية في بيان انه "بعدما انتهت وزارة المالية من اجراء التعديلات كافة التى أقرها مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة العامة 2023، ارسلت اليوم الصيغة النهائية لمشروع القانون الى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء التي ستحيله الى مجلس النواب لمناقشته و إقراره".

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