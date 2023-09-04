هل قدم مدير عام بارز إستقالته؟

في اطار الخلاف المستجد بين احد الوزراء ومدير عام قطاع حيوي، واستدعاء المدير للتحقيق الامني على خلفية تباينات مع الوزير بسبب اداء الوزير و"تخبيصاته"، علم "لبنان ٢٤" ان المدير العام طلب اجازة غير مدفوعة لمدة ثلاثة اشهر فرفض الوزير هذا الطلب، حينها قال له المدير العام: "اذا سأقدم استقالتي وأرتاح".

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