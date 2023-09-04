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لبنان

هل قدم مدير عام بارز إستقالته؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-09-2023 | 09:06
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في اطار الخلاف المستجد بين احد الوزراء ومدير عام قطاع حيوي، واستدعاء المدير للتحقيق الامني على خلفية تباينات مع الوزير بسبب اداء الوزير و"تخبيصاته"، علم "لبنان ٢٤" ان المدير العام طلب اجازة غير مدفوعة لمدة ثلاثة اشهر فرفض الوزير هذا الطلب، حينها قال له المدير العام: "اذا سأقدم استقالتي وأرتاح". 
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