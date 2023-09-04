الخير بحث مع كريديه في أزمة توقف أغلب سنترالات الشمال عن الخدمة

زار عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير اليوم، المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية في مكتبه، وبحث معه في أزمة توقف أغلب سنترالات الشمال عن الخدمة.

كما اطلع منه على ما تواجهه الهيئة من واقع صعب لا تتحمل مسؤوليته ويحول دون تمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها والقيام بواجباتها تجاه المواطنين، في ظل عدم تأمين الاعتمادات اللازمة.



وإذ استنكر الخير ما وصفه بـ"الحصار المالي الذي تعاني منه المؤسسة المعنية بتقديم خدمات ضرورية للناس، في ظل تنصل الجهات الرسمية المعنية من مسؤولياتها".

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وأكد أن "هذا الواقع لا يجب أن يستمر، وأن تكتل الاعتدال الوطني سيكون له تحرك على هذه الصعيد، ولن يقف متفرجا على ما يراه من مسار لتدمير هذه الهيئة وما تبقى من مؤسسات دولة تقاوم للاستمرار في خدماتها في هذه الظروف الصعبة".