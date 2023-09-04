Advertisement

لبنان

الخير بحث مع كريديه في أزمة توقف أغلب سنترالات الشمال عن الخدمة

Lebanon 24
04-09-2023 | 09:35
A-
A+
Doc-P-1104072-638294424850336105.png
Doc-P-1104072-638294424850336105.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير اليوم، المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية في مكتبه، وبحث معه في أزمة توقف أغلب سنترالات الشمال عن الخدمة.
 
 
كما اطلع منه على ما تواجهه الهيئة من واقع صعب لا تتحمل مسؤوليته ويحول دون تمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها والقيام بواجباتها تجاه المواطنين، في ظل عدم تأمين الاعتمادات اللازمة.
 
وإذ استنكر الخير ما وصفه بـ"الحصار المالي الذي تعاني منه المؤسسة المعنية بتقديم خدمات ضرورية للناس، في ظل تنصل الجهات الرسمية المعنية من مسؤولياتها".
Advertisement
 
وأكد أن "هذا الواقع لا يجب أن يستمر، وأن تكتل الاعتدال الوطني سيكون له تحرك على هذه الصعيد، ولن يقف متفرجا على ما يراه من مسار لتدمير هذه الهيئة وما تبقى من مؤسسات دولة تقاوم للاستمرار في خدماتها في هذه الظروف الصعبة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-09-04
10:33 | 2023-09-04
10:27 | 2023-09-04
10:12 | 2023-09-04
10:00 | 2023-09-04
09:54 | 2023-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24