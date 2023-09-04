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لبنان

"الزعيم" و"زبيدة" تعرّضا للإعتداء... توتّر وإطلاق نار على منازل إليكم ما جرى

Lebanon 24
04-09-2023 | 09:19
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال في بلدة القرقف - عكار، بعد قيام مجموعة من الشبان من آل رفاعي بالاعتداء على المدعو "م.ر" الملقب بـ"الزعيم".
 
ولاحقاً، قام أشقاء "الزعيم" بضرب "ع.ر" الملقب بـ"زبيدة" وأطلقوا الرصاص في الهواء من دون تسجيل إصابات.
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إلى ذلك، أُحرق مشتل زهور عائد للمدعو "م.ر"، وأُطلق النار على منازل في البلدة المذكورة، يملكها أقارب "الزعيم".
 
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