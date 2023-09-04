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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال في بلدة القرقف - عكار، بعد قيام مجموعة من الشبان من آل رفاعي بالاعتداء على المدعو "م.ر" الملقب بـ"الزعيم".ولاحقاً، قام أشقاء "الزعيم" بضرب "ع.ر" الملقب بـ"زبيدة" وأطلقوا الرصاص في الهواء من دون تسجيل إصابات.إلى ذلك، أُحرق مشتل زهور عائد للمدعو "م.ر"، وأُطلق النار على منازل في البلدة المذكورة، يملكها أقارب "الزعيم".