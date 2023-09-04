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لبنان

اللواء عثمان استقبل أبو فاعور

Lebanon 24
04-09-2023 | 09:41
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 استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه في ثكنة المقر العام قبل ظهر اليوم ، النائب وائل أبو فاعور ومستشار رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" السيّد حسام حرب، في زيارة جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.
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