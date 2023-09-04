اللواء عثمان استقبل أبو فاعور

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه في ثكنة المقر العام قبل ظهر اليوم ، النائب وائل أبو فاعور ومستشار رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" السيّد حسام حرب، في زيارة جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.

Advertisement