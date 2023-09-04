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لبنان

الجيش داهم منازل مطلوبين في بيت مشيك

Lebanon 24
04-09-2023 | 09:44
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داهمت قوة من الجيش منازل مطلوبين بإطلاق نار على خلفية إشكال بين أشخاص من عائلة مشيك في ما بينهم، في بلدة بيت مشيك غربي بعلبك.
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الجيش

بيت مشيك

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