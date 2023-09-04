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لبنان

إرتفاع في تسعيرة الدولار... كم بلغ؟

Lebanon 24
04-09-2023 | 09:54
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89450 و89750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
 
وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 89350 و89650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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