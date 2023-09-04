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لبنان

بيرم :سنعمل لشراكة شفافة بما يعود بالخير والفائدة على الشباب وتطوير سوق العمل

Lebanon 24
04-09-2023 | 09:40
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زار وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم دير المخلص في بلدة جون - اقليم الخروب، بدعوة من رئيس الرهبنة المخلصية الاب العام طوني ديب وعقد معه اجتماعا حضره القيم العام الاب جيلبير وردة، رئيس الدير الاب شارل ديب، رئيس دير مارالياس رشميا الاب عبدالله الحمادية والاب جورج عنتر.
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وبعد اللقاء، تحدث الوزير بيرم، فقال:"تشرفنا بزيارة دير المخلص والرهبنة الموجودين والرئيس العام ورئيس الدير، لما لهذا الدير من رمزية، ولأنه يشكل منارة في هذه المنطقة". 
 
وقال: "جئنا الى هنا لنقول ان وزارة العمل مستعدة للتعاون مع الرهبنة والمؤسسات الكاثوليكية لنجري عملية تدريب مهني معجل للشباب اللبناني والشابات ولكي نستفيد ايضا من تجربتهم التاريخية ونعقد شراكة تكون شفافة للمرة الاولى بعيدا عن الربح الضيق والنظرات الضيقة ولإعطاء صورة من التعاون الايجابي والشفاف بما يعود بالخير والفائدة على الشباب اللبناني وتطوير سوق العمل ومواكبة المهن الحديثة والمتطورة وتأمين المهارات اللازمة لكي يبقى الشباب اللبناني في ارضهم ويثقوا بدولتهم ليتم تقطيع هذه المرحلة وننتقل الى بر الامان".
الاب ديب
بدوره، رئيس الرهبنة الاب العام طوني ديب، قال:"هذه الزيارة مباركة وسيتبعها زيارات اخرى، كونه اولا ابن المنطقة وثانيا عندما ترى انسانا بهذا العمق الفكري والاداري والاخلاقي لا يسعك الا ان تكون منبهرا ومقدرا لهذا الشيء.
 
اضاف: نحن كرهبانية وعلى صعيد المؤسسات الكاثوليكية سنسير في هذا التوجه لخير المجتمع اللبناني. والبعد الاخلاقي هو في صلب معركتنا الاساسية ولا يمكن ان نحيد عنه وهذا التعاون بيننا هو لتثبيت الانسان اللبناني والقيم اللبنانية لأن هذا هو خلاصنا الوحيد".
المصدر: الوكالة الوطنية
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