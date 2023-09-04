29
o
بيروت
31
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
23
o
بشري
30
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بيرم :سنعمل لشراكة شفافة بما يعود بالخير والفائدة على الشباب وتطوير سوق العمل
Lebanon 24
04-09-2023
|
09:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم دير المخلص في بلدة جون - اقليم الخروب، بدعوة من رئيس الرهبنة المخلصية الاب العام طوني ديب وعقد معه اجتماعا حضره القيم العام الاب جيلبير وردة، رئيس الدير الاب شارل ديب، رئيس دير مارالياس رشميا الاب عبدالله الحمادية والاب جورج عنتر.
Advertisement
وبعد اللقاء، تحدث الوزير بيرم، فقال:"تشرفنا بزيارة دير المخلص والرهبنة الموجودين والرئيس العام ورئيس الدير، لما لهذا الدير من رمزية، ولأنه يشكل منارة في هذه المنطقة".
وقال: "جئنا الى هنا لنقول ان وزارة العمل مستعدة للتعاون مع الرهبنة والمؤسسات الكاثوليكية لنجري عملية تدريب مهني معجل للشباب اللبناني والشابات ولكي نستفيد ايضا من تجربتهم التاريخية ونعقد شراكة تكون شفافة للمرة الاولى بعيدا عن الربح الضيق والنظرات الضيقة ولإعطاء صورة من التعاون الايجابي والشفاف بما يعود بالخير والفائدة على الشباب اللبناني وتطوير سوق العمل ومواكبة المهن الحديثة والمتطورة وتأمين المهارات اللازمة لكي يبقى الشباب اللبناني في ارضهم ويثقوا بدولتهم ليتم تقطيع هذه المرحلة وننتقل الى بر الامان".
الاب ديب
بدوره، رئيس الرهبنة الاب العام طوني ديب، قال:"هذه الزيارة مباركة وسيتبعها زيارات اخرى، كونه اولا ابن المنطقة وثانيا عندما ترى انسانا بهذا العمق الفكري والاداري والاخلاقي لا يسعك الا ان تكون منبهرا ومقدرا لهذا الشيء.
اضاف: نحن كرهبانية وعلى صعيد المؤسسات الكاثوليكية سنسير في هذا التوجه لخير المجتمع اللبناني. والبعد الاخلاقي هو في صلب معركتنا الاساسية ولا يمكن ان نحيد عنه وهذا التعاون بيننا هو لتثبيت الانسان اللبناني والقيم اللبنانية لأن هذا هو خلاصنا الوحيد".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطيب الشهيدة سحر فارس في علاقة حب.. وقصة مؤثرة جمعته وحبيبته الجديدة
Lebanon 24
خطيب الشهيدة سحر فارس في علاقة حب.. وقصة مؤثرة جمعته وحبيبته الجديدة
00:06 | 2023-09-04
04/09/2023 12:06:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بجلسة تصوير جريئة على البحر.. نادين الراسي تحتفل بعيد ميلادها وهذا هو عمرها (صور)
Lebanon 24
بجلسة تصوير جريئة على البحر.. نادين الراسي تحتفل بعيد ميلادها وهذا هو عمرها (صور)
02:16 | 2023-09-04
04/09/2023 02:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
المعاينة الميكانيكية تعود.. الرسوم "بالدولار" وهذه اولويات المواطن والسائقين
Lebanon 24
المعاينة الميكانيكية تعود.. الرسوم "بالدولار" وهذه اولويات المواطن والسائقين
03:00 | 2023-09-04
04/09/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل حوض السباحة في منزلها الفخم.. جيسيكا عازار تستمتع بآخر أيام الصيفية (صور)
Lebanon 24
داخل حوض السباحة في منزلها الفخم.. جيسيكا عازار تستمتع بآخر أيام الصيفية (صور)
04:28 | 2023-09-04
04/09/2023 04:28:32
Lebanon 24
Lebanon 24
دفاتر السوق فقط في السوق الموازية... وهذا سعرها
Lebanon 24
دفاتر السوق فقط في السوق الموازية... وهذا سعرها
03:30 | 2023-09-04
04/09/2023 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:00 | 2023-09-04
انتقد الدور الإيرانيّ في لبنان... لماذا استثنى ماكرون السعوديّة؟
10:33 | 2023-09-04
بو حبيب استقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة
10:27 | 2023-09-04
توقيف شخص داخل أحد الفنادق... ماذا فعل بوالدة عسكريّ؟
10:12 | 2023-09-04
كلاس استقبل رئيس المنظمة العربية للمحامين الشباب
10:00 | 2023-09-04
شيخ العقل: أزمة الرئاسة وفراغ المؤسسات يساهمان في فقدان الثقة
09:54 | 2023-09-04
إرتفاع في تسعيرة الدولار... كم بلغ؟
فيديو
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
04/09/2023 17:39:44
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
04/09/2023 17:39:44
Lebanon 24
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
02:30 | 2023-08-29
04/09/2023 17:39:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24