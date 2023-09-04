كلاس استقبل رئيس المنظمة العربية للمحامين الشباب

استقبل وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس في مكتبه رئيس المنظمة العربية للمحامين الشباب الدكتور علاء شون، يرافقه تيما عيسى (رئيسة فرع لبنان) وتمام العلي عضو المنظمة (فرع لبنان) والرئيس السابق للفرع.

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وحضر اللقاء مدير عام المؤسسة العامة للمنشآت رئيس مصلحة الرياضة في الوزارة محمد عويدات ورئيس دائرة العلاقات العامة حسن شرارة ومسؤول البروتوكول محمود أبو النجا.



وهنأ الدكتور شون مضيفه وزير الشباب والرياضة على النجاح الكبير لحفل افتتاح "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023" ونجاح الفعاليات التي أقيمت حتى الآن، مبديا سعادته للدور الذي عاد لبنان ليلعبه عربيا في مجال الشباب، وعرض على كلاس إقامة نشاط بالتنسيق بين المنظمة والوزارة، يحمل طابعا رياضيا وبصبغة شبابية يخصص للمحامين العرب، تديره الوزارة من ضمن فعاليات "العاصمة" وتموله المنظمة.



كما اقترح الدكتور شون تنظيم مؤتمر بالتزامن مع النشاط الشبابي - الرياضي يخصص للقوانين الرياضية ويناشها بعمق مع متخصصين، فتم الاتفاق على آلية لتفعيل الفكرتين بعد بحثهما مع أصحاب العلاقة والمعنيين بهما.