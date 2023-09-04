Advertisement

لبنان

كلاس استقبل رئيس المنظمة العربية للمحامين الشباب

Lebanon 24
04-09-2023 | 10:12
A-
A+
Doc-P-1104088-638294445277648005.png
Doc-P-1104088-638294445277648005.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس في مكتبه رئيس المنظمة العربية للمحامين الشباب الدكتور علاء شون، يرافقه تيما عيسى (رئيسة فرع لبنان) وتمام العلي عضو المنظمة (فرع لبنان) والرئيس السابق للفرع.
Advertisement
 
وحضر اللقاء مدير عام المؤسسة العامة للمنشآت رئيس مصلحة الرياضة في الوزارة محمد عويدات ورئيس دائرة العلاقات العامة حسن شرارة ومسؤول البروتوكول محمود أبو النجا.
 
وهنأ الدكتور شون مضيفه وزير الشباب والرياضة على النجاح الكبير لحفل افتتاح "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023" ونجاح الفعاليات التي أقيمت حتى الآن، مبديا سعادته للدور الذي عاد لبنان ليلعبه عربيا في مجال الشباب، وعرض على كلاس إقامة نشاط بالتنسيق بين المنظمة والوزارة، يحمل طابعا رياضيا وبصبغة شبابية يخصص للمحامين العرب، تديره الوزارة من ضمن فعاليات "العاصمة" وتموله المنظمة.
 
كما اقترح الدكتور شون تنظيم مؤتمر بالتزامن مع النشاط الشبابي - الرياضي يخصص للقوانين الرياضية ويناشها بعمق مع متخصصين، فتم الاتفاق على آلية لتفعيل الفكرتين بعد بحثهما مع أصحاب العلاقة والمعنيين بهما.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-09-04
10:33 | 2023-09-04
10:27 | 2023-09-04
10:00 | 2023-09-04
09:54 | 2023-09-04
09:44 | 2023-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24