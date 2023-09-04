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لبنان

توقيف شخص داخل أحد الفنادق... ماذا فعل بوالدة عسكريّ؟

Lebanon 24
04-09-2023 | 10:27
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ القوى الأمنيّة تمكّنت من توقيف س.ش في فندق في مدينة بعلبك، بعدما خطف والدة عسكريّ في الجيش.
 
 
 
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