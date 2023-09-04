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لبنان

بو حبيب استقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة

Lebanon 24
04-09-2023 | 10:33
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 استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بو حبيب، سفيرة الاتحاد الاوروبي الجديدة لدى لبنان ساندرا دو وال في زيارة تعارف.
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