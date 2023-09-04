بيانٌ عاجل عن موعد إستئناف العمل في "النافعة".. إليكم ما أعلنته "إدارة السير"

أعلنت هيئة إدارة السير - مصلحة تسجيل السيارات في بيان، اليوم الإثنين، أنها "بسبب تطبيق آليات القرار رقم 13 تاريخ 14/4/2022 الصادر عن مجلس الوزراء وقرار ديوان المحاسبة رقم 17/2023 تاريخ 31/8/2023 لن تتمكن المصلحة من إنجاز معاملات تسجيل السيارات والآليات خلال هذا الأسبوع على أن يستأنف العمل الأسبوع المقبل بشكل كامل، ويمكن للمواطنين إنجاز المعاملات التالية في كل الأقسام الدكوانة، زحلة، صيدا، النبطية، طرابلس، وهي إفادة سوق للخارج، دفع الميكانيك، وأنقاض الآليات والسيارات".

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