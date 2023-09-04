Advertisement

لبنان

بيانٌ عاجل عن موعد إستئناف العمل في "النافعة".. إليكم ما أعلنته "إدارة السير"

Lebanon 24
04-09-2023 | 11:36
A-
A+
Doc-P-1104109-638294495563226653.jpg
Doc-P-1104109-638294495563226653.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلنت هيئة إدارة السير - مصلحة تسجيل السيارات في بيان، اليوم الإثنين، أنها "بسبب تطبيق آليات القرار رقم 13 تاريخ 14/4/2022 الصادر عن مجلس الوزراء وقرار ديوان المحاسبة رقم 17/2023 تاريخ 31/8/2023 لن تتمكن المصلحة من إنجاز معاملات تسجيل السيارات والآليات خلال هذا الأسبوع على أن يستأنف العمل الأسبوع المقبل بشكل كامل، ويمكن للمواطنين إنجاز المعاملات التالية في كل الأقسام الدكوانة، زحلة، صيدا، النبطية، طرابلس، وهي إفادة سوق للخارج، دفع الميكانيك، وأنقاض الآليات والسيارات".
Advertisement
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2023-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2023-09-04
14:17 | 2023-09-04
14:00 | 2023-09-04
13:46 | 2023-09-04
13:18 | 2023-09-04
13:16 | 2023-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24