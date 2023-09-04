يوم غدٍ.. ماذا سيحصلُ بشأن عين الحلوة؟

كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ هيئة العمل الفلسطيني المُشترك ستعقدُ يوم غدٍ الثلاثاء إجتماعاً في السفارة الفلسطينيَّة في بيروت لرسم معالم المرحلة المُقبلة في مُخيّم عين الحلوة الذي يشهدُ هُدنة عسكريّة عقب الإشتباكات التي اندلعت فيه أواخر شهر تمّوز الماضي ودامت لنحو 5 أيّام على أثر اغتيال عناصر من جماعتي "جند الشام" و "الشباب المُسلم"، القيادي في حركة "فتح" اللواء أبو أشرف العرموشي.

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