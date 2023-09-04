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لبنان

يوم غدٍ.. ماذا سيحصلُ بشأن عين الحلوة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-09-2023 | 12:53
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كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ هيئة العمل الفلسطيني المُشترك ستعقدُ يوم غدٍ الثلاثاء إجتماعاً في السفارة الفلسطينيَّة في بيروت لرسم معالم المرحلة المُقبلة في مُخيّم عين الحلوة الذي يشهدُ هُدنة عسكريّة عقب الإشتباكات التي اندلعت فيه أواخر شهر تمّوز الماضي ودامت لنحو 5 أيّام على أثر اغتيال عناصر من جماعتي "جند الشام" و "الشباب المُسلم"، القيادي في حركة "فتح" اللواء أبو أشرف العرموشي.
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وأشارت المصادر إلى أنَّ هذا الإجتماع يأتي بعد إستنفاد كلّ الجُهود والمبادرات والحراكات السلميّة التي تمّ إتخاذها للضغط باتجاه تسليم قتلة العرموشي إلى السلطات الأمنية اللبنانية، مشيرة إلى أنَّ الترقُّب سيد الموقف وهناك انتظارٌ كبير لما يمكن أن يشهدهُ المخيم ميدانياً خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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