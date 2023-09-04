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لبنان

بالإسم والصورة.. تعرفوا إلى رابح أكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان تعدّت الـ36 ملياراً

Lebanon 24
04-09-2023 | 12:47
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أعلنت صفحة "La Libanaise des Jeux" عبر "فيسبوك"، أنّ رابح جائزة اللوتو الكبرى، في السحب رقم 2138، هو المواطن مجدي قيس.
 
وقد بلغت الجائرة 36.755.792.541 ليرة لبنانيّة، وهي الأكبر في تاريخ اللوتو اللبناني.
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لوتو

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